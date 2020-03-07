В субботу синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в субботу утром в Москве будет 5 градусов тепла. К обеду воздух в столице прогреется до плюс 7 градусов. Вечером столбики термометров покажут 8 градусов выше ноля, ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется южный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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