Facebook закрыла лондонские офисы из-за заражения сотрудника коронавирусом

Компания Facebook временно закрыла три лондонских офиса с 3 тысячами сотрудников после обнаружения у одного из них коронавируса нового типа, сообщил телеканал Sky News.

По сведениям телеканала, речь идет о сотруднике представительства компании в Сингапуре, который посещал один из лондонских офисов Facebook 24-26 февраля, передает ТАСС.

Facebook попросила контактировавших с ним лиц воздержаться от контактов с окружающими в течение ближайших двух недель. Офисы компании закрыты до понедельника для проведения дезинфекции. Сотрудники компании, которые должны были выйти на работу на выходных или подозревают, что могут быть больны, будут работать удаленно.

По последним данным, в Великобритании подтверждено 164 случая заражения коронавирусом нового типа и один погибший. Власти Соединенного Королевства предупредили, что ожидают значительного увеличения числа случаев заражения.

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Напомним, к пятнице число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек, причем более 80% случаев заболевания пришлось на Китай. По мнению ученых, вирус разделился на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью.

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