В Генпрокуратуре заявили о предвзятом отношении к России по делу МН17

Переданные Нидерландам данные по делу МН17 следственная группа проигнорировала, заявили в Генпрокуратуре России.

«Несмотря на отказ российской стороне стать полноправным участником Совместной следственной группы, Российская Федерация с первого дня трагедии активно помогала следствию и за прошедшие годы передала нидерландским коллегам внушительный объем важнейших данных, связанных с катастрофой рейса МН17. К сожалению, большая часть этих материалов была проигнорирована Совместной следственной группой, члены которой изначально демонстрировали избирательный подход к формированию доказательной базы, а также – очевидно предвзятое отношение к России и ее попыткам прояснить истинные обстоятельства авиакатастрофы», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Также в ведомстве уточнили, что обвинение на суде будет представлять Национальная прокуратура Нидерландов, представители прокуратур других стран не допустили к участию в процессе.

В Генпрокуратуре отметили, что решение об отказе передать материалы уголовного дела против россиян, подозреваемых в причастности к крушению рейса МН17, принял министр юстиции и безопасности Нидерландов.

«Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным делам от 15 мая 1972 года не предусматривает возможности обжалования такого решения в национальных судебных органах», – добавили в ведомстве.

Напомним, нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что у Совместной следственной группы по крушению МН17 якобы появился свидетель, который видел запуск ракеты «Бук» по самолету. При этом перед этим в Сети был опубликован документ Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, в котором утверждается, что крушение МН17 в июле 2014 года произошло в районе, где не было ни одного ЗРК «Бук». В Кремле заявили, что это только подтверждает правоту России.