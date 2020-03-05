Число случаев заражения коронавирусом в Британии выросло до 115

В Великобритании число случаев заражения новым коронавирусом увеличилось до 115 с 90, сообщил Минздрав страны.

В заявлении ведомства говорится, что тесты 115 человек показали положительный результат. Всего анализ на коронавирус сдали 18 тыс. 83 граждан – в 17 тыс. 968 случаях был получен отрицательный результат, сообщает РИА «Новости».



В Швейцарии число лабораторно подтвержденных случаев заражения достигло 87, сообщил Федеральный офис общественного здравоохранения страны.

Диагноз подтвержден в кантонах Женева, Цюрих, Аргау, Базель, Берн, Фрибур, Граубюнден, Нешатель, Швиц, Тичино, Вале, Во, Юра, Люцерн, Санкт-Галлен, Цуг, а также в соседнем со Швейцарией Лихтенштейне. Результат порядка 3 тыс. оказался отрицательным.

Ранее от коронавируса в Швейцарии умер первый зараженный.

Тем временем в Китае жертвами вируса стали более 3 тыс. человек. В Германии вспышку коронавируса назвали пандемией, а в Калифорнии объявили режим ЧС из-за этого заболевания.

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