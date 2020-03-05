В Швейцарии от коронавируса умер первый человек

В Швейцарии зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса.

Скончалась 74-летняя женщина, которая с 3 марта была в больнице кантона в Лозанне, сообщили в местной полиции, передает ТАСС со ссылкой на Швейцарское телеграфное агентство.

Напомним, в Китае на 5 марта жертвами коронавируса стали более 3 тыс. человек, за пределами Китая заболели 12 тыс. 668 человек в 76 государствах.

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