Назван ТОП регионов по числу участников конкурса «Лидеры России. Политика»

В ТОП-5 регионов по числу участников конкурса «Лидеры России. Политика» – нового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область и республика Башкортостан, сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Запуск всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика» состоялся 25 февраля. Конкурс направлен на выявление перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности. Позади половина этапа регистрации участников конкурса, и количество заявок уже превысило 20 тысяч.

«До окончания заявочной кампании конкурса еще полторы недели, но уже сейчас ясно, что в нем участвуют люди действительно из всех уголков нашей страны. Мы получили заявки из всех 8 федеральных округов и из каждого субъекта России. В общероссийский ТОП-5 регионов по количеству участников, зарегистрированных на данный момент, входят Москва (3634 участника или 17,9% всех заявок), Санкт-Петербург (1177 участников – 5,8%), Московская область (1157 участников – 5,7%), Свердловская область (1076 участников – 5,3%) и республика Башкортостан (751 участник – 3,7%)», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

По числу прошедших к настоящему времени регистрацию участников от федеральных округов России лидирует Центральный – на регионы ЦФО приходится 32,3% всех конкурсантов. На втором месте – Приволжский федеральный округ с 18,5% конкурсантов. Далее идут Уральский (11,7%), Сибирский (10,6%), Северо-Западный (10,2%), Южный (8,9%), Северо-Кавказский (4,0%) и Дальневосточный (3,8%) федеральные округа.

В общероссийский топ-5 регионов по количеству участников, зарегистрированных на данный момент, входят Москва (17,9%), Санкт-Петербург (5,8%), Московская область (5,7%), Свердловская область (5,3%) и Республика Башкортостан (3,7%).

Внутри Центрального федерального округа лидируют Москва с 55,5% участников и Московская область (17,5%). Далее следуют Воронежская (3,5%), Курская (2,7%), Ярославская (2,6%), Белгородская (2,3%), Липецкая (2,2%), Рязанская (1,7%), Тульская (1,5%), Тверская (1,6%), Брянская (1,5%), Калужская (1,5%), Владимирская (1,4%), Ивановская (1,1%), Тамбовская (1,0%), Смоленская (0,9%), Орловская (0,9%) и Костромская (0,6%) области.

Рейтинг активности в Приволжском федеральном округе возглавляет республика Башкортостан (20,0%). Следом идут Нижегородская область (13,6%), республика Татарстан (13,4%), Самарская область (11,6%), Пермский край (8,2%), Саратовская область (6,1%), Оренбургская область (4,9%), Чувашская республика (4,2%), Удмуртская республика (4,2%), Пензенская область (3,2%), республика Мордовия (3,2%), Ульяновская область (2,7%), Кировская область (2,5%) и Республика Марий Эл (2,2%).

В Уральском федеральном округе наиболее активной оказалась Свердловская область с 45,1% участников. Доли других регионов: Челябинская область – 22,7%, Тюменская область – 14,1%, Ханты-Мансийский АО – Югра – 9,6%, Ямало-Ненецкий АО – 6,1%, Курганская область – 2,4%.

В Сибирском федеральном округе лидером по доле участников, прошедших регистрацию, стала Новосибирская область (29,1%), следом идут Красноярский край (19,1%), Омская область (11,4%), Иркутская область (10,5%), Алтайский край (8,8%), Кемеровская область – Кузбасс (8,1%), Томская область (6,7%), республики Алтай (2,8%), Хакасия (2,7%) и Тыва (0,8%).

В Северо-Западном федеральном округе больше всего участников из Санкт-Петербурга (56,9% от всего округа). По остальным регионам СЗФО рейтинг участия такой: Ленинградская (8,2%), Калининградская (7,2%), Архангельская (6,2%), Вологодская (4,8%) области, республика Коми (4,5%), Мурманская область (3,2%) области, Республика Карелия (3%), Псковская область (2,8%), Новгородская область (2,3%), Ненецкий АО (0,9%).

В Южном федеральном округе на первом месте Краснодарский край с 35,3% участников. Далее идут Ростовская (27,1%) и Волгоградская (16,1%) области, республика Крым (7,7%), Астраханская область (5,4%), Севастополь (5,1%), Республики Адыгея (2%) и Калмыкия (1,3%).

В Северо-Кавказском округе рейтинг регионов по доле зарегистрировавшихся участников от СКФО выглядит так: Ставропольский край (34,7%), республики Дагестан (28,9%), Северная Осетия – Алания (14%), Кабардино-Балкария (8%), Карачаево-Черкессия (6,4%), Ингушетия (5,5%) и Чечня (2,5%).

В Дальневосточном федеральном округе на первую позицию вышел Приморский край (27%), вслед за ним идут Хабаровский край (17,4%), республика Саха (Якутия) (12,9%), республика Бурятия (10,5%), Сахалинская (9,5%) и Амурская (8,6%) области, Камчатский край (5,7%), Забайкальский край (4,5%), Еврейская АО (1,9%), Магаданская область (1,5%) и Чукотский АО (0,7%).

Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия – страна возможностей».