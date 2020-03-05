Назван ТОП регионов по числу участников конкурса «Лидеры России. Политика»

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5 марта, четверг  |  Последнее обновление — 18:08  |  vz.ru
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Американские страхи укрепили рубль

США начали спасать мировую экономикуФото: Максим Стулов/|Ведомости/ТАСС
Неожиданное снижение ставки ФРС и удар по доллару обескуражило и напугало — последний раз американский регулятор так делал в разгар крупнейшего в истории глобального кризиса фондового рынка в 2008 году. Неужели в США решили придержать наступление новой рецессии? России такие шаги могут пойти на пользу.  Подробности...
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Кто победит в переговорах Путина и Эрдогана

Лидеров России и Турции ждут сложнейшие переговорыФото: Alexei Druzhinin/Xinhua/ZUMA Wire/ТАСС
В четверг, 5 марта, в российской столице состоятся важнейшие российско-турецкие переговоры между президентами Путиным и Эрдоганом. Речь пойдет в том числе о разрешении военно-политического кризиса, связанного с боями в сирийском Идлибе. У обоих лидеров на руках серьезные козыри, подкрепляющие их позиции. Чьи аргументы окажутся сильнее и почему? Подробности...
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Румыния поссорилась с Россией из-за золотых табличек на неизвестном языке

На 513 табличках, найденных в Румынии, были выгравированы картинки и тексты на неизвестном языкеФото: из личного архива
Алексея Умнова-Денисова
«Из-за наличия фотографий золотых румынских пластинок власти обвинили меня в их краже, хотя сами заявляют, что ими не владеют. Потому я собираюсь обратиться к юристу, чтобы привлечь румын к ответственности», – рассказал газете ВЗГЛЯД ученый-лингвист Алексей Умнов-Денисов. Ранее ему запретили въезд в Бухарест, что вызвало скандал в российско-румынских отношениях.  Подробности...
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Зеленский изгнал самое бездарное правительство Украины

Новый премьер-министр Украины Денис ШмыгальФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Верховная рада Украины на внеочередном заседании отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и назначила новое, во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалём. Гончарук побил своеобразный рекорд, пробыв на посту полноценного премьера (не и. о.) всего полгода. Почему Зеленский поменял управленческую команду, кто занял посты в новом кабинете министров – и куда они приведут Украину? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронавирус прикончит глобализацию

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Эпидемический кризис, скорее всего, будет купирован в ближайшие месяцы. Но его долгосрочные экономические и политические последствия будут огромными. Подробности...

Пришло время Европы платить по счетам

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Существование ЕС в качестве относительно самостоятельного международного игрока – это для России гораздо лучше, чем дальнейшее движение к миру тотального американо-китайского противостояния, где места для альтернативных решений уже не будет. Подробности...

Зачем в Конституции вспоминать Бога и русских

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Традиции, идеалы, вера предков – все это объединяет нас. Прекрасно, что это будет записано в Конституции. И при чем тут светский характер нашего государства? О том, что оно светское, сказано в первой главе Конституции, основах конституционного строя – ее никто не трогает и не отменяет. Подробности...
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    Сенсация в «супервторник»

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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером - К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

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      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
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              Назван ТОП регионов по числу участников конкурса «Лидеры России. Политика»

              5 марта 2020, 17:15

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              В ТОП-5 регионов по числу участников конкурса «Лидеры России. Политика» – нового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область и республика Башкортостан, сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

              Запуск всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика» состоялся 25 февраля. Конкурс направлен на выявление перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности. Позади половина этапа регистрации участников конкурса, и количество заявок уже превысило 20 тысяч.

              «До окончания заявочной кампании конкурса еще полторы недели, но уже сейчас ясно, что в нем участвуют люди действительно из всех уголков нашей страны. Мы получили заявки из всех 8 федеральных округов и из каждого субъекта России. В общероссийский ТОП-5 регионов по количеству участников, зарегистрированных на данный момент, входят Москва (3634 участника или 17,9% всех заявок), Санкт-Петербург (1177 участников – 5,8%), Московская область (1157 участников – 5,7%), Свердловская область (1076 участников – 5,3%) и республика Башкортостан (751 участник – 3,7%)», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

              По числу прошедших к настоящему времени регистрацию участников от федеральных округов России лидирует Центральный – на регионы ЦФО приходится 32,3% всех конкурсантов. На втором месте – Приволжский федеральный округ с 18,5% конкурсантов. Далее идут Уральский (11,7%), Сибирский (10,6%), Северо-Западный (10,2%), Южный (8,9%), Северо-Кавказский (4,0%) и Дальневосточный (3,8%) федеральные округа.

              В общероссийский топ-5 регионов по количеству участников, зарегистрированных на данный момент, входят Москва (17,9%), Санкт-Петербург (5,8%), Московская область (5,7%), Свердловская область (5,3%) и Республика Башкортостан (3,7%).

              Внутри Центрального федерального округа лидируют Москва с 55,5% участников и Московская область (17,5%). Далее следуют Воронежская (3,5%), Курская (2,7%), Ярославская (2,6%), Белгородская (2,3%), Липецкая (2,2%), Рязанская (1,7%), Тульская (1,5%), Тверская (1,6%), Брянская (1,5%), Калужская (1,5%), Владимирская (1,4%), Ивановская (1,1%), Тамбовская (1,0%), Смоленская (0,9%), Орловская (0,9%) и Костромская (0,6%) области.

              Рейтинг активности в Приволжском федеральном округе возглавляет республика Башкортостан (20,0%). Следом идут Нижегородская область (13,6%), республика Татарстан (13,4%), Самарская область (11,6%), Пермский край (8,2%), Саратовская область (6,1%), Оренбургская область (4,9%), Чувашская республика (4,2%), Удмуртская республика (4,2%),  Пензенская область (3,2%), республика Мордовия (3,2%), Ульяновская область (2,7%), Кировская область (2,5%) и Республика Марий Эл (2,2%).

              В Уральском федеральном округе наиболее активной оказалась Свердловская область с 45,1% участников. Доли других регионов: Челябинская область – 22,7%, Тюменская область – 14,1%, Ханты-Мансийский АО – Югра – 9,6%, Ямало-Ненецкий АО – 6,1%, Курганская область – 2,4%.

              В Сибирском федеральном округе лидером по доле участников, прошедших регистрацию, стала Новосибирская область (29,1%), следом идут Красноярский край (19,1%), Омская область (11,4%), Иркутская область (10,5%), Алтайский край (8,8%), Кемеровская область – Кузбасс (8,1%), Томская область (6,7%), республики Алтай (2,8%), Хакасия (2,7%) и Тыва (0,8%).

              В Северо-Западном федеральном округе больше всего участников из Санкт-Петербурга (56,9% от всего округа). По остальным регионам СЗФО рейтинг участия такой: Ленинградская (8,2%), Калининградская (7,2%), Архангельская (6,2%), Вологодская (4,8%) области, республика Коми (4,5%), Мурманская область (3,2%) области, Республика Карелия (3%), Псковская область (2,8%), Новгородская область (2,3%), Ненецкий АО (0,9%).

              В Южном федеральном округе на первом месте Краснодарский край с 35,3% участников. Далее идут Ростовская (27,1%) и Волгоградская (16,1%) области, республика Крым (7,7%), Астраханская область (5,4%), Севастополь (5,1%), Республики Адыгея (2%) и Калмыкия (1,3%).

              В Северо-Кавказском округе рейтинг регионов по доле зарегистрировавшихся участников от СКФО выглядит так: Ставропольский край (34,7%), республики Дагестан (28,9%), Северная Осетия – Алания (14%), Кабардино-Балкария (8%), Карачаево-Черкессия (6,4%), Ингушетия (5,5%) и Чечня (2,5%).

              В Дальневосточном федеральном округе на первую позицию вышел Приморский край (27%), вслед за ним идут Хабаровский край (17,4%), республика Саха (Якутия) (12,9%), республика Бурятия (10,5%), Сахалинская (9,5%) и Амурская (8,6%) области, Камчатский край (5,7%), Забайкальский край (4,5%), Еврейская АО (1,9%), Магаданская область (1,5%) и Чукотский АО (0,7%).

              Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия – страна возможностей».



               
               
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