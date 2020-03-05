В Москве задержали семейную пару бутлегеров

В Москве задержана супружеская пара, торговавшая поддельной алкогольной продукцией, из оборота изъяты более 4 тыс. бутылок напитков, сообщила замначальника пресс-службы ГУ МВД столицы Екатерина Гузь.

Подозреваемые торговали алкоголем на мелкооптовом рынке, находящемся в Южном административном округе, пояснила Гузь, передает РИА «Новости».

«Сотрудники полиции под видом покупателей провели несколько проверочных закупок. Так, продавцы продали более 1,6 тыс. бутылок с алкогольной продукцией на сумму около 140 тыс. рублей. Образцы приобретенного товара были направлены на экспертизу, согласно результатам которой признаны поддельными», – отметила представитель ведомства.

Хозяевами торговой точки оказались москвичи – супруги 56 и 62 лет.

У них в дальнейшем нашли свыше 2,7 тыс. бутылок алкоголя, происхождение которых подозреваемые пояснить не смогли.

Уголовное дело возбуждено по статье «Сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации», подозреваемых оставили под подпиской о невыезде.

Правоохранители выясняют канал поставки контрафактного алкоголя в Москву.

В августе 2019 года в Свердловской области сотрудники регионального УФСБ изъяли больше 10 тонн контрафактного алкоголя и пресекли деятельность подпольного производственного цеха.