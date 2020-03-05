Милонов отчитал раздевшихся на матче в Чечне фанатов «Зенита»

«Еще бы шлепки надели и семки достали. Серьезно, не из деревни же приехали», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя конфликт между болельщиками «Зенита» и «Ахмата» на матче четвертьфинала Кубка России в Грозном.

«Как дети, ей-богу... Поехали футбол смотреть, зачем раздеваться? Наши парни, наверное, все-таки переборщили. Нужно понимать, что то, что возможно на стадионе «Зенит-Арена» («Газпром-Арена» в Петербурге – прим. ВЗГЛЯД), нельзя делать на стадионе Ахмата-Хаджи Кадырова («Ахмат Арена» в Грозном – прим. ВЗГЛЯД). Есть некие культурные традиции», – заметил Милонов.

Депутат сравнил выходку фанатов с теми случаями, когда чеченские болельщики приезжали в Санкт-Петербург и танцевали лезгинку, что также не нравилось «зенитовцам». Он подчеркнул, что это вопрос взаимного уважения.

«Я, честно говоря, не люблю смотреть на полураздетых мужиков. Может, им жарко стало – не знаю. Но надо все-таки помнить, что есть традиции и вы в гостях. Хотя я, как настоящий коренной петербуржец, считаю, что даже в порыве волнений раздеваться – это не правильно. Еще бы шлепки надели и семки бы достали. Серьезно, не из деревни же приехали», – подытожил Милонов.

Напомним, во время матча четвертьфинала Кубка России в Грозном 4 марта во время второго тайма болельщики петербуржской команды «Зенит» разделись по пояс, чтобы поддержать своих футболистов. Такое поведение фанаты чеченского ФК «Ахмат» посчитали неприемлемым и восприняли как оскорбление традиций, после чего попытались прорваться на гостевую трибуну.

Служба безопасности предотвратила драку.