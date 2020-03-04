Трамп оценил «возвращение» Байдена

Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал результаты первичных выборов в США.

Он заявил, что «выборы минувшим вечером были отличными». По его словам, «это было отличное возвращение Джо Байдена», передает ТАСС.

Трамп заявил, что сенатору от штата Массачусетс Элизабет Уоррен стоит прекратить мешать сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу бороться против Байдена.

По мнению президента США, «если бы Уоррен поддержала Берни, ситуация бы сейчас была иной».

Напомним, результаты праймериз для Сандерса критично плохи. Вопреки почти всем прогнозам, Байден одержал убедительную победу.

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