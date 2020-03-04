Большинство российских пассажиров из Южной Кореи вернули на родину

Авиакомпании вернули большинство пассажиров из России, остававшихся в Южной Корее после ограничения сообщения, сказал замминистра транспорта Александр Юрчик.

«Подавляющее большинство уже вернули», – заявил замглавы ведомства, передает ТАСС.

Конкретных цифр Юрчик не назвал.

Тем временем в Южной Корее за сутки зарегистрировали 516 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных достигло 5 тыс. 328 человек, умерли 32 человека, заявили в организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при минздраве страны, сообщает РИА «Новости».

По данным на 00.00 среды (18.00 вторника мск), 405 новых случаев зафиксировали в городе Тэгу, 89 – в провинции Кенсан-Пукто. Выздоровели семеро, число выписанных пациентов составляет 41. Анализы 28 тыс. 414 человек находятся в работе.

В Сеуле общее число зараженных достигло 99.

На ваш взгляд Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса? Достаточные

Недостаточные

Избыточные



Напомним, корейская авиакомпания Korean Air приостановила полеты в Россию из-за коронавируса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД