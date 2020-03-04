Фильм «Прощание со Сталиным» получил прокатное удостоверение

Документальный фильм «Прощание со Сталиным» украинского режиссера Сергея Лозницы получил прокатное удостоверение, российская премьера картины состоится 5 марта, сообщили в Минкультуры России.

«В соответствии с законодательством Российской Федерации фильму выдано прокатное удостоверение. Премьера намечена на 5 марта 2020 года», – передает РИА «Новости» сообщение Минкультуры.

Мировая премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале 2019 года. Фильм основан на архивных материалах, снятых в СССР 5-9 марта 1953 года, и рассказывает о похоронах советского вождя. Раньше эти кадры практически никто не видел. Режиссер работал с 35 часами съемки, смонтировав из них картину длительностью 135 минут.