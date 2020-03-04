Турция сообщила о гибели двух военных в сирийском Идлибе

Двое турецких военнослужащих погибли, еще шестеро получили ранения в сирийской провинции Идлиб, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

В министерстве сообщили, что «в результате обстрела позиций наших военных со стороны режима (президента Сирии Башара Асада) в районе проведения операции «Весенний щит» два наших военнослужащих погибли, еще шесть солдат получили ранения», передает ТАСС.

Ранее стало известно о сращивании постов Турции и позиций террористов в Идлибе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как ВКС России помогли сирийцам отбить у турок важнейший город.

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