ВЦИОМ выяснил процент фрилансеров в России

Каждый десятый россиянин (11%) определяет себя как фрилансер или самозанятый, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ, среди россиян лишь 39% смогли дать то или иное определение тем, кого называют фрилансерами, но 66% затруднились дать описание.

Также отмечается, что россияне относятся к фрилансерам положительно или безразлично почти в равных долях (41% и 49% соответственно). Положительное отношение чаще проявляют 35-44-летние россияне (51%), а также молодые люди 18-24 лет (46%). Отрицательное отношение к фрилансерам выразили 6% россиян, в два раза чаще –старшее поколение, кому за 60 (12%), передает РИА «Новости».

Кроме того, половина россиян 48%считают, что фрилансеров за последние три года в России стало больше, 17% полагают, что их количество не изменилось, а об уменьшении числа фрилансеров сообщают 7%.

Среди россиян, не считающих себя фрилансерами и желающих перейти на данный формат работы – 23%. Причинами, по которым россияне хотели бы стать фрилансерами, являются: увеличение дохода (34%), независимость от начальства и свобода действий (24%), возможность иметь более гибкий и удобный график работы (18%), а также наличие большего количества свободного времени (10%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 24 февраля. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.