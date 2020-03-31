Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы

Абитуриенты смогут подать документы в вузы на бюджетные места до 10 августа в связи с переносом сроков приемных кампаний из-за ситуации с коронавирусом, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Сроки вступительных испытаний и вообще приемные кампании в вузы будут сдвинуты. В этом году последним днем подачи документов абитуриентов на бюджетные места будет 10 августа», – сказал он в эфире Первого канала.

По его словам, первая волна зачисления пройдет 19 августа, а вторая – 24 августа.

Ранее Фальков заявил, что сроки зачисления в вузы России будут перенесены из-за ситуации с коронавирусом. При этом в министерстве надеются начать новый учебный год традиционно 1 сентября.

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