ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

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31 марта, вторник  |  Последнее обновление — 19:26  |  vz.ru
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Пандемия изменит отношение итальянцев к туризму

Толпы туристов – это теперь славное прошлое ИталииФото: Patrizia Cortellessa/ZUMA/Global Look Press
«Как массовой отрасли итальянского туризма по факту больше нет», заявляют эксперты. Именно таким образом они оценивают последствия распространения коронавируса в Южной Европе. Вызванный им кризис не только обнажил важнейшие противоречия в экономике, но и, как ни парадоксально, показал преимущества отсталых регионов страны. Подробности...
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Россию обвинили в попытке развалить ЕС коронавирусом

Однокашник Навального, евродепутат Сергей Лагодинский стал соавтором русофобского заявленияФото: Grebensikov Dmitrij/YouTube
Россию опять винят в подрыве единства ЕС. По мнению группы депутатов Европарламента, Москва использует для этого разразившуюся в Европе пандемию коронавируса. С похожими заявлениями выступили и в США. Там считают, что Россия и Китай обвиняют Америку в распространении вируса по миру. Эксперты уверены: Вашингтон и Брюссель решили использовать вирус как новый повод обвинить Россию во всех мировых проблемах. Подробности...
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Коронавирус стал наказанием за суеверия

Происхождение панголинов по-прежнему остается загадкой для ученыхФото: Ivan Damanik/Zuma/ТАСС
Ученые утверждают, что источник болезнетворного коронавируса окончательно установлен − это панголины. Этих редких животных невозможно увидеть в зоопарках, но их хорошо знают браконьеры − на панголинах зарабатывают огромные деньги. Чем примечателен этот зверь, как смог заразить человека опасным вирусом и почему стал своего рода легендой для военно-воздушных сил США?  Подробности...
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Коронавирус породил новый вид тайной войны разведок

Раньше спецслужбы гонялись за секретами ядерной бомбы, сегодня – за аппаратами ИВЛФото: REUTERS/Stephane Mahe
Поразительные сообщения приходят из Израиля – закупками медицинского оборудования в этой стране занимаются вовсе не медики, а спецслужбы, в том числе всемирно известный Моссад. И это, похоже, только первая ласточка. Спецслужбы всего мира начали охоту за лучшими медицинскими технологиями и оборудованием. Как же такое произошло? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронакризис проявит лучшие качества россиян

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Ужесточение режима самоизоляции в Москве и Подмосковье и последовавшее за ним распространение этого же режима на другие регионы стало поводом для поисков разногласий между уровнями и ветвями власти и пророчеств о грядущих политических потрясениях для страны. На самом деле наступившее во всем мире кризисное время позволит России не только не ослабнуть, но и значительно окрепнуть. Подробности...
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Украина живет вопреки законам

Павел Волков, публицист
Может, это и называется либерализмом – когда никто ни за что не отвечает и работают любые законы, кроме настоящих. Тогда обмана нет, что обещали, то и дали. Но жить так нельзя. Подробности...
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Сделать то, что мы делаем всегда – победить

Сергей Мардан, публицист
Общество содержит всю государственную систему именно для того, чтобы она выполнила свое предназначение вот в такие кризисные моменты, как сегодня. Подробности...
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

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              ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

              31 марта 2020, 19:07

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              Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал результаты нового мониторинга лучших практик управления в регионах, самых эффективных мер, которые инициировали главы субъектов России.

              Мониторинг опубликован на сайте ЭИСИ, в нем идет речь о самых интересных и эффективных мерах и проектах, предложенных главами субъектов России. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

              В топ лучших практик с 23 по 29 марта 2020 года попали: Жилищные сертификаты, Нижегородская область; #Кобзев на связи, Иркутская область; Социальная поддержка медработников, Кемеровская область; Учет мнения жителей при распределении средств федерального гранта, Самарская область; Мобильное приложение для некоммерческих организаций, Республика Саха (Якутия).

              В Нижегородской области был принят закон о введении жилищных сертификатов. Согласно законопроекту, многодетным семьям, имеющим по региональному законодательству право на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно на территории Нижегородской области (или многодетным семьям, состоящим на учете и имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков для ИЖС), будет дана возможность выбрать вместо участка сертификат, предусматривающий получение единовременной целевой денежной выплаты на улучшение жилищных условий. Номинал сертификата составляет 470 тыс. рублей.

              «Введение системы жилищных сертификатов для семей, имеющих право на получение земельных участков в Нижегородской области, - действенная мера, расширяющая возможности для граждан по использованию помощи со стороны государства. Если семья не планирует, что называется обосновываться на земле, то она получает более короткий и эффективный путь, как воспользоваться помощью государства по улучшению жилищных условий. Здесь показательно само решение власти, демонстрирующее более качественный подход и ориентацию власти на интересы граждан», – заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

              На канале «Россия-24» (ГТРК «Иркутск») 26 марта состоялась премьера телевизионного проекта #Кобзевнасвязи. Во время получасового эфира врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев отвечал на самые злободневные вопросы жителей – о пандемии коронавируса, аварийном жилье, экологических проблемах и энерготарифах. Прямой диалог главы региона со зрителями отныне станет регулярным – не реже одного раза в месяц. Темы для общения в эфире задают в основном интернет-пользователи.

              «Главы регионов часто ищут нестандартные форматы общения с гражданами, так как привычные инструменты коммуникации (официальные обращения, встречи с жителями) зачастую не работают. Выход на ТВ-аудиторию можно считать продуктивным, однако для более широкого охвата можно было бы параллельно вести онлайн-трансляции в социальных сетях. Тем более, что в Instagram у Кобзева практически 40 тыс. подписчиков», – отметил политолог, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин.

              Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на своей странице в Instagram рассказал о новых мерах поддержки медработников. Теперь выпускники медицинских вузов, которые начиная с этого года впервые выйдут на работу врачами-терапевтами и педиатрами, будут получать единовременные пособия в размере 500 тыс. рублей. То же касается выпускников медучилищ и колледжей по специальности «лечебное дело», которые решат трудиться на терапевтических и педиатрических направлениях. Кроме того, в течение первого года работы молодых медсестер денежные выплаты будут получать и их наставники.

              «В условиях пандемии любые меры, направленные на поддержку медицинских работников – это вопрос особой важности. Не только тактические, но и стратегические меры, задел на будущее. Поддержка молодых медицинских работников – это именно стратегический задел на будущее», – отметила политолог Анна Федорова.

              «За достижение запланированных показателей социально-экономического развития в конце 2019 г. Самарская область получила президентский грант в размере 1,5 млрд рублей. В соответствии с федеральными правилами, средства гранта могут быть использованы на любые цели. Дмитрий Азаров обратился ко всем жителям и общественным организациям с призывом внести свои предложения, на что потратить полученные деньги. Эти мнения собрала и обобщила общественная палата Самарской области.

              «Сбор мнений с населения – хороший способ узнать реальную картину дел в городах и регионе и посмотреть, насколько она соотносится с теми данными, что изложены в справках и докладах. Губернатор Азаров верно поступает, доверяя жителям Самарской области. Каждый из них заинтересован в благополучии родного региона. Думаю, что многие предложения самарцев найдут воплощение в итоговом проекте реализации гранта», – сказал руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

              В Якутии впервые разработано мобильное приложение для руководителей и сотрудников некоммерческих организаций «НКО Якутии». Сервис позволит получить бесплатную консультацию экспертов, ознакомиться с правовыми процедурами по уставной деятельности НКО, а также быть в курсе актуальных новостей. Кроме того, пользователи смогут скачивать бланки заявлений на регистрацию, реорганизацию/ликвидацию НКО, внесения изменений в устав и ЕГРЮЛ, а также готовые бланки отчетности НКО.

              «Работающее решение для поддержки развития третьего сектора в регионе. Решает сразу две задачи: организацию и регистрацию структур, которые помогают жителям региона по общим и специальным вопросам. Инициатива легко тиражируема и позволяет исполнительной власти выстраивать конструктивные отношения с активистами и структурами, которые готовы заниматься проблемной повесткой», – отметил руководитель лаборатории социальных исследований Петр Кирьян.


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