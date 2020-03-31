МИД отреагировал на вступление Северной Македонии в НАТО

Вашингтону не удалось придать вступлению Северной Македонии в ряды НАТО «помпезности и резонансного звучания» из-за «расширения» коронавирусной инфекции, заявили в МИД России.

«В условиях введенного в стране режима чрезвычайного положения лидеры Северной Македонии тем не менее не упустили возможности с пафосом заявить об историческом характере вступления в НАТО, которое якобы гарантирует Скопье стабильность и безопасность», – сообщается на сайте МИД.

Отмечается, что формальное вступление в альянс практически совпало «с очередной годовщиной начала натовских бомбардировок Югославии».

«Интеграция Северной Македонии в НАТО – самопровозглашенный «альянс демократий» – с момента заключения в июне 2018 г. Преспанского соглашения с Грецией сопровождалась множеством процедурных и законодательных нарушений», – добавили в ведомстве.

В МИД напомнили, что явка на референдуме по вопросу вступления в Евросоюз и НАТО оказалась недостаточной для признания его состоявшимся. Кроме того, достоянием общественности стали случаи различного рода вмешательства во внутренние дела страны «вплоть до шантажа и запугивания».

«Присоединение Скопье к альянсу не несет никакой добавленной стоимости ни европейской, ни региональной, ни национальной безопасности. Объединению усилий для борьбы с общими угрозами и вызовами, в том числе пандемией коронавируса, такой шаг точно не поспособствует. Он будет только создавать новые разделительные линии», – заявили в Москве.

27 марта госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Северная Македония официально вступила в Североатлантический альянс.

Напомним, 17 марта последняя страна НАТО ратифицировала вступление Северной Македонии в альянс. Парламент Северной Македонии ратифицировал вступление страны в НАТО 11 февраля.