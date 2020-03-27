Северная Македония официально стала членом НАТО

Северная Македония официально вступила в Североатлантический альянс, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Соединенные Штаты 27 марта как хранитель договора получили документ о присоединении к Североатлантическому альянсу от Республики Северная Македония, что делает Северную Македонию тридцатым союзником НАТО», – заявил Помпео, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в понедельник над штаб-квартирой НАТО впервые поднимут флаг Северной Македонии.

Напомним, 21 марта президент Северной Македонии Стево Пендаровски подписал финальный документ о вступлении в НАТО.

Напомним, 17 марта последняя страна НАТО ратифицировала вступление Северной Македонии в альянс. Парламент Северной Македонии ратифицировал вступление страны в НАТО 11 февраля.