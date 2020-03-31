Начался первый этап всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»

Во вторник в 15.00 стартовал первый этап всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – нового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Этап дистанционного тестирования продлится по 22 июня.

Этот этап поможет участнику определить свои лидерские качества, карьерные предпочтения и тематическое направление, по которому стоит продолжить участие в соревновании, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Конкурс стартовал 28 марта, заявки на участие в нем подали более 19 тыс. человек. Участие в проекте могут принять школьники 8-10 классов. Дистанционный этап конкурса проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. После конкурсантов ждет мотивационное задание и работа с кейсами, а затем – очные соревнования и финал, который состоится в октябре.

Первый этап конкурса – «Начало пути» – состоит из 3 тестов, каждый из которых выявляет разные аспекты психологии, особенности личности, профессиональных интересов и склонностей каждого участника. При этом доступ к тестированиям открывается последовательно. Новые участники смогут присоединиться к конкурсу в любое время по 22 июня и также пройти тестирование.

«Тест «Твой код» определяет личностные особенности и черты характера, зоны комфорта и сильные качества, а также особенности поведения в разных ситуациях. Второй – тест на интеллект. Он позволит выявить особенности мышления, а также качественные характеристики того, как участник осуществляет умственную и познавательную деятельность. Третий тест – «Примерочная профессий». Это онлайн-инструмент, который поможет определить профессиональные предпочтения и интересы, а также выдать рекомендации по наиболее подходящим профессиям. Для этого участник должен сделать свой выбор по 4 параметрам», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В список этих параметров входят предпочитаемые школьником дисциплины, личные качества, характеризующие участника, предпочтительные условия работы и основные цели и ценности в работе.

«Все тестовые задания подбираются под индивидуальные особенности каждого подростка и спроектированы в игровой форме. Задача этого этапа не отсеять потенциальных конкурсантов, а выявить склонности и предпочтения участника, его сильные стороны и дать рекомендацию по выбору одного из 9 направлений, по которым дальше проводится конкурс», – заключил Алексей Комиссаров.

Направления конкурса: «Твори!», «Сохраняй природу!», «Меняй мир вокруг!», «Будь здоров!», «Создавай будущее!», «Расскажи о главном!», «Делай добро!», «Познавай Россию!», «Помни!».

Цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку проявить себя, найти свои сильные стороны, которые нередко сложно разглядеть с помощью традиционных инструментов, таких как оценка успеваемости или олимпиады. Главный критерий конкурсного отбора – оценка навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире (например, умение вести коммуникацию и способность находить нестандартные решения в сложных ситуациях).

В полуфиналы конкурса выйдут 6 тыс. школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями станут 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников. Всего с 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных испытаний, а финал состоится в октябре текущего года.

Наставниками конкурсантов выступят профессионалы в сфере науки и технологий, бизнеса, искусства и медиа. Участники смогут получить рекомендации от эксперта того тематического направления, которое они выберут. А в качестве наставников для выполнения задач на определенном этапе конкурса учащиеся смогут привлечь своих школьных учителей.

Учащиеся 10-х классов получат денежный приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап; до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование, приобретение образовательных гаджетов, покупку спортивного снаряжения.

Все финалисты конкурса получат путевки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения. Средства могут быть потрачены на приобретение лабораторного оборудования, школьного автобуса, оборудование спортивного зала, творческой студии, зон отдыха, школьной столовой и прочее.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк России, Mail.ru Group («ВКонтакте») и ведущие высшие учебные заведения страны.