Скворцова рассказала о разработке в России трех видов вакцины от коронавируса

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что прошла первая фаза разработки отечественной вакцины от коронавируса. По ее словам, ведется разработка трех видов вакцины.

«В настоящее время созданы три вида рекомбинантных белков, которые поступили в Научно-клинический центр физико-химической медицины ФМБА, чтобы с помощью компьютерного расчетного анализа и моделирования можно было из большого количества этих точек выбрать самые иммуногенные, резко повышающие активность и эффективность вакцины», – приводятся ее слова в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

В настоящее время над разработкой вакцины в России одновременно работают два научных центра при ФМБА – в Москве и Петербурге. После этого вакцину передадут для испытаний на специально выведенной линии хорьков, которые заражаются этим вирусом. Окончание испытаний ожидается в июне-июле. После этого примерно через 11 месяцев вакцина от коронавируса будет готова.

Кроме того, сегодня стало известно о том, что готова система тестирования, позволяющая проводить ускоренное выявление у пациентов коронавируса. Создание тест-системы было запущено по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко 31 января 2020 года. После испытаний 6 марта тест-систему зарегистрировал Росздравнадзор. Новая система позволяет проводить тест на COVID-19 всего за два часа.

Также Скворцова сообщила, что к началу апреля будет завершена разработка иммунных тестов, которые способны предупреждать медиков о возможном ухудшении состояния больных.

«Эти иммунные тесты представляют собой чип, который можно использовать даже прикроватно в клинике для многократного исследования динамики состояния пациента», – рассказала она.

Их будут производить в объеме не менее 50 тыс. в месяц. Руководитель ФМБА добавила, что агентство перешло на трехсменную работу, которая не останавливается на выходных.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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