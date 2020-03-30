В московских клиниках появилась возможность сдать тест на коронавирус

С четверга в Москве у всех желающих появилась возможность сдать тест на коронавирус в частных лабораториях. Услуга оказалась крайне востребованной.

26 марта тестировать на коронавирус в Москве стали частные лаборатории «Гемотест» и «Хеликс», с 30 марта – сеть клиник «Медси». Компания «Инвитро» собралась запустить такие тесты с апреля. Новая услуга оказалась очень востребованной – в первый день приема анализов частников посетили 2 тыс. человек. Стоимость услуги – от 900 до 1,4 тыс. рублей, сообщает RT.

Отмечается, что за три часа до теста нельзя пить, есть, полоскать рот и чистить зубы.

Частные клиники не тестируют людей с явными симптомами заболеваниями. Тестирование предлагается только тем, «кто не замечает у себя симптомов, но имеет основания для переживаний: например, часто пользуется общественным транспортом (особенно в часы пик)».

Страдающие от температуры, кашля и других признаков заболевания должны обратиться в Роспотребнадзор и вызвать врача на дом.

Сейчас «Гемотест» бесплатно получает реагенты для тестирования от принадлежащего Роспотребнадзору ГНЦ «Вектор», все остальные сопутствующие анализу расходники покупаются лабораторией. Как поясняет Абрамович, вскоре на рынке должна появиться автоматизированная система тестирования от компании «Вектор-Бест», которая позволит существенно увеличить скорость проверки анализов.

Сейчас результатов анализа нужно ждать два дня, их присылают на электронную почту. В случае подтверждения наличия инфекции данные о заболевшем, по словам Абрамович, в течение двух часов передаются в Роспотребнадзор.

Тестирование на вирус рекомендуется повторять, так как человек может заразиться уже после него. Точность анализа – 99,8%, поэтому существует небольшая вероятность ошибки. Рекомендуется повторять тест через 10 дней.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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