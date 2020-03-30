Политолог Матвейчев оценил отказ депутата соблюдать самоизоляцию в Москве

Профессор ВШЭ политтехнолог Олег Матвейчев прокомментировал заявление депутата Совета депутатов Кунцевского района Дениса Шендеровича, отказавшегося соблюдать самоизоляцию в условиях пандемии коронавирусной инфекции и решившего продолжить гулять по Москве.

Матвейчев заявил «Ридусу», что ему пока не доводилось встречать ответственных и законопослушных либералов: «Пока я вижу, что все либералы продолжают нагнетать обстановку, призывать не подчиняться властям и заражать людей, и все эти Шендеровичи – яркое тому подтверждение».

Политолог отметил, что большинство людей находятся дома просто потому, что руководствуются здравым смыслом, не размышляя о том, законны ли действия столичных властей или нет. «С точки зрения закона здесь все в порядке, грамотных юристов в мэрии достаточно – и они точно умнее этих либеральных деятелей. Никто никаких полномочий не превышал. Здравый смысл должен все-таки быть на первом месте – и он говорит нам следующее: сегодня цифры по смертности от пандемии – 1,5–3,5%, но это если люди лежат в больницах, на аппаратах ИВЛ их выхаживают и так далее», – сказал он.

«В случае, если больных становится много и больничная система не справляется, люди начинают умирать дома без аппаратов ИВЛ – смертность вырастает до 10%. Вот что произойдет от этих призывов отказываться от карантинных мер: нас 146 миллионов, учитывая 10% смертности – 14 миллионов умрет. Это больше, чем мы потеряли в Гражданскую войну, в Первую мировую, и половина от потерь во Второй мировой. Это принесет социальную, политическую и экономическую катастрофу, – отметил эксперт.

На ваш взгляд Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса? Сообщу властям

Поговорю с ним лично

Буду держаться от него подальше



«Сегодня есть единственный в мире успешный опыт: пока никто не сдержал эпидемию, кроме Китая, где были введены жесткие методы с полным закрытием городов и провинций, ограничивали движение автомобилей, проводили обеззараживающие мероприятия – и таким образом остановили распространение инфекции. Нам тоже нужно будет готовиться к ужесточению мер, если действующие меры не помогут. Любое затягивание ситуации благодаря Шендеровичам обернется тем, что сидеть на карантине придется куда дольше», – заключил Матвейчев.

Тем временем публицист Илиас Меркури опубликовал видеоролик еще об одном нарушителе карантина – журналисте Леониде Парфенове.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. Такие же меры были введены в Подмосковье по решению губернатора Андрея Воробьева. При этом заболевшие коронавирусом будут получать противовирусные препараты бесплатно.

В оперштабе напомнили, что покидать дома жители столичного региона могут только в ряде случаев: обращении за экстренной (неотложной) медпомощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью; для поездок на работу; для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания; для выноса мусора.

За последние сутки в 35 российских регионах зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в стране увеличилось до 1 тыс. 836 человек. Выздоровели 66 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД