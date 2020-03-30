Собянин согласовал с Путиным меры по борьбе с коронавирусом в Москве

Меры по борьбе с коронавирусом в Москве мэр столицы Сергей Собянин согласовывал с президентом Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Разумеется, любой глава региона РФ в подобной ситуации находится в тесной координации и с федеральными властями, и тем более с главой государства. Тем более Сергей Семенович (Собянин) возглавляет одно из подразделений главного штаба по борьбе с коронавирусом и осуществляет межрегиональную координацию», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что введенные ограничительные меры в Москве и Подмосковье абсолютно соответствуют задачам по борьбе с коронавирусом.

«Я не буду давать никакую юридическую оценку. Я не являюсь юристом. Меры, которые принимают власти Москвы, власти Подмосковья, и меры, собственно, которые рекомендованы всем остальным регионам Российской Федерации, абсолютно соответствуют задачам по борьбе с коронавирусом и задачам по обеспечению эпидемиологической безопасности людей. И все они осуществляются в интересах людей», – сказал он.

У Пескова спросили, носит ли указ Собянина о новых ограничительных мерах рекомендательный характер, на что пресс-секретарь Путина посоветовал обратиться в мэрию Москвы.

Также он переадресовал к мэрии вопрос о том, кто будет решать, кого и куда пускать по спецпропускам.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. При этом заболевшие коронавирусом будут получать противовирусные препараты бесплатно.

Общее число заболевших в стране к понедельнику увеличилось до 1 тыс. 836 человек. Выздоровели 66 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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