Лавров заявил об отсутствии у НАТО планов о сотрудничестве с Россией по деэскалации

В планы НАТО не входит укрепление мер деэскалации с Россией, об этом свидетельствуют учения США и стран НАТО Defender 2020, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«В планы НАТО не входит разрабатывать и осуществлять вместе с нами меры по деэскалации. К сожалению, это подтверждается и практическими действиями Североатлантического альянса, в первую очередь, Соединенных Штатов, которые начинают проводить крупнейшие за многие десятилетия учения, называемые Defender (Europe) 2020», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

29 февраля в Польше начались крупнейшие за последние годы учения Defender 2020, на которых будет отработана переброска американских войск в Европу.

Лавров отмечал, что Россия обеспокоена наращиванием военного потенциала НАТО у российских границ, это ведет к росту напряженности.