Собчак заявила о «времени истероидов»

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что в российском обществе на фоне распространения коронавируса наступило времени «истероидов» – многие поддались панике. Она считает, что к ситуации нужно относиться с юмором.

«Сейчас, увы, время истероидов. Все те, кто годами вынашивал панические настроения, они получают ежедневную подпитку своей истерики из жизни», – написала она в Instagram.

По ее мнению, правильно к происходящему относиться «с юмором», не бояться, помня, что все люди смертны, а «в масштабах вселенной» неважно, от чего умирает человек.

Она также выразила мнение, что «когда все закончится», у общества вернется интерес «к главным вопросам бытия». Сейчас же, считает Собчак, человечество «так легко и быстро ответило на важнейший философский вопрос, постановив, что жизнь важнее свободы». После окончания пандемии общество, считает она, будет обязано осмыслить свой выбор и найти ему объяснение и «нести ответственность за этот выбор».

Напомним, в России выявлено 1 тыс. 534 случаев заражения в 65 регионах, из них больше 1 тыс. – в Москве.

Газета ВЗГЛЯД писала об ограничениях, введенных в стране в связи с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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