Температура в Москве поставила новый рекорд

В Москве в субботу температура достигла 16,3 градуса и побила рекорд, установленный в этот день 13 лет назад, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Абсолютный максимум был в 2007 году и составлял 15,3 градуса. Сегодня уже 16,3 градуса. Рекорд побит», – сообщил Вильфанд, передает ТАСС.

По его мнению, в течение дня температура может еще повыситься.

Ранее сообщалось, что в столице на выходные ожидается сухая и теплая погода.