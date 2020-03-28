Абхазия закрыла границу с Россией для въезда иностранцев

Абхазия закрыла границу для пересечения иностранных граждан и лиц без гражданства, соответствующий указ подписал и.о. президента Валерий Бганба.

«И. о. президента Абхазии Бганба подписал распоряжение о закрытии государственной границы Абхазии по реке Псоу для въезда иностранных граждан и лиц без гражданства», – сообщила пресс-служба правительства Абхазии, передает ТАСС.

В пятницу в Абхазии ввели чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса.

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