Российский завод в десятки раз увеличил производство антисептиков

Еще недавно новгородская «Валдайская косметика» никому не могла продать спреи для рук и раздавала их торговым сетям в подарок. Теперь предприятие перешло на круглосуточный режим работы, чтобы увеличить выпуск в пять раз, в планах – наращивание производства до 30, рассказали газете ВЗГЛЯД на предприятии.

«Учредитель нашей компании был приглашен Минпромторгом в Москву на заседании, где нас попросили увеличить объемы производства антисептических спреев для рук. И мы же видим, что спрос растет», – рассказывает директор по продажам компании «Валдайская косметика» Михаил Тарасов.

По его словам, компания уже перешла в круглосуточный режим работы и сможет выпустить в апреле до 5 млн спреев для рук. Это в пять раз больше, чем компания производила в декабре 2019 года (до 1 млн штук). Однако это только начало. В планах предприятия нарастить объемы производства в 30 раз – до 30 млн спреев в месяц.

«Мы, конечно, надеемся, что коронавирус продлится недолго, но готовимся к тому, чтобы в любом случае обеспечить спреями по крайне мере Северо-Западный регион», – говорит Михаил Тарасов.

Еще недавно антисептики для рук мало кому были нужны. Тарасов вспоминает, что поначалу производили всего 50 тыс. спреев в месяц. «Мы обращались в крупные сети АЗС, аптек, но никому спреи не были нужны. Поэтому дарили их в подарок к поставляемой продукции в качестве маркетинговых акций», – вспоминает директор по продажам.

А идея начать такое производство зародилась после правительственной поездки совместно с губернатором Новгородской области в Японию весной 2018 года. «Кода мы общались с коллегами и партнерами в Японии, мы увидели, что они очень щепетильно относятся к гигиене. И вернувшись, стали производить спреи для рук», – рассказывает Тарасов.

Сейчас спрос на антисептики, конечно, резко вырос, поэтому предприятие перешло на режим работы круглосуточно.

Деньги на увеличение производства до 30 раз – кредитные. Фонд развития промышленности в рамках программы «Противодействие эпидемическим заболеваниям» предоставляет льготные условия. «Мы сейчас в процессе получения кредита от Фонда под 1%. Программа кредитования очень лояльная. Мы уже заказали необходимое оборудование у наших партнеров для перевооружения и создания новых мощностей», – говорит собеседник.

Из-за коронавируса, который ударил сначала по Китаю, «Валдайская косметика» столкнулась с отсутствием китайских комплектующих для расширения производства.

«Распылителей нет, флаконов нет, ничего нет. Китайские товарищи обещают начать поставки не раньше конца мая или середины июня. Это поздно. Поэтому в рамках перевооружения производства мы решили производить все эти комплектующие у себя на предприятии, чтобы не зависеть ни о кого»,

– рассказывает директор по продажам «Валдайской косметики», которая является резидентом экономической зоны со льготными налоговыми условиями – ТОСЭР «Угловка».

Часть оборудования будет закуплена у российских производителей. Например, в Санкт-Петербурге есть компания, которая производит достаточно высокого качества оборудование по высокоточному розливу, отмечает Тарасов.

«Работы по поставке и установке нового российского оборудования потребуют три месяца. Все, что надо вести из-за рубежа, надеемся, будет у нас через шесть месяцев», – заключает собеседник.

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