Главврач больницы под Волгоградом записал видеообращение из-за фейков о COVID-19

Главврач Калачевской ЦРБ Олег Кумейко обратился к гражданам с призывом не верить слухам и провокациям, подробно рассказав об эпидобстановке в своем районе, обеспеченности больницы средствами защиты и аппаратами ИВЛ.

Кумейко решил записать видеообращение после распространения фейка о Калачевской центральной районной больнице (ЦРБ): накануне в соцсетях обсуждали информацию о том, что медучреждение якобы не способно противостоять COVID-2019 из-за дефицита медицинских препаратов и спецтехники. Обращение доктора опубликовано на YouTube.

Слух подхватили московские активисты, продолжив распространять недостоверную информацию.

Данные опровергли в оперативном штабе Волгоградской области, заявив, что жалоб ни от пациентов, ни от сотрудников ЦРБ не поступало, а проверка показала стопроцентную обеспеченность больницы всем необходимым.

«Сфера медицины трудится сейчас в особом режиме, к ней самое пристальное внимание, все поставки отслеживаются, и ни в Калачевской ЦРБ, ни в других медучреждениях дефицита нет», – заявили в волгоградском облздраве.

Чтобы убедиться в этом, журналистам предложили посетить ЦРБ и своими глазами увидеть наличие запасов, передает «Волгоградская правда.ру».

«Я готов еще раз показать и работу нашего персонала, и запасы на складах, (...) и документы, там все написано: когда и в каком количестве приобретены маски, перчатки, одноразовые медицинские халаты и шапочки, дезрастворы, аппаратура. Всего порядка 30 позиций», – рассказал главврач.

Например, одних только дезрастворов, перечисляет Кумейко, закуплено на сумму свыше 1,2 млн рублей, одноразовой медицинской одежды – на 1,5 млн. Антисептики есть не только для обработки рук, помещений, но и автомобилей скорой помощи.

«В нашей ЦРБ резерв только одноразовых медицинских масок составляет 35 тыс. штук, но мы на всякий случай еще и про запас сами готовим восьмислойные марлевые повязки», – рассказал Кумейко.

Отмечается, что доктор не только возглавляет ЦРБ, но и трудится здесь же анестезиологом-реаниматологом.

«Распространенный фейк о нашей больнице несправедливо бьет по репутации учреждения и персонала», – говорит главврач, который вынужден теперь не только оказывать помощь и спасать жизни, но и бесконечно отвечать на запросы, вопросы, звонки, периодически выступая экскурсоводом для желающих убедиться, что «в ЦРБ все есть, и все хорошо».

«Понимаете, я в прошлом военный, и для меня дисциплина превыше всего, я понимаю, что такое быть готовым к любым сценариям развития событий, – объясняет Кумейко. – Запасы для нужд больницы мы с коллегами из облздрава начали делать еще три месяца назад, как только стала нарастать угроза распространения коронавируса. И ревизионная комиссия у нас была, недостатков не обнаружила – наличие необходимых материалов и оборудования подтвердили в полном объеме».

Сообщается, что на базе Калачевской ЦРБ изначально не планировалось размещение инфекционного госпиталя, больница была обеспечена и средствами защиты, и спецаппаратурой. 13 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на 52 тыс. человек, проживающих в районе, закрепленном за ЦРБ, – это показатель с большим запасом. ИВЛ есть не только в стационаре, ими оборудованы машины скорой помощи, которых здесь шесть, все – 2017–2018 годов выпуска.

«Я не держу ни на кого зла за ту ложь, которую о нас написали в интернете. Мне кажется, что обычных людей и, к сожалению, иногда даже моих коллег-медиков используют «втемную», втягивают в некрасивые истории. Что сказать... Обидно. Еще и из-за того, что сейчас у нас в больнице столько работы, а мы вынуждены ходить и перед всеми оправдываться», – добавил Кумейко.

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