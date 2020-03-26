Глава Башкирии уговорил бойца Джеффа Монсона переехать в Уфу и тренировать детей

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что уговорил американского бойца смешанных единоборств Джеффа Монсона жить в Уфе и тренировать детей.

«Все в жизни повторяется. Три года назад, когда я был главой Красногорска, уговорил Джеффа осесть и работать в городе... делал это сознательно, потому что Джефф Монсон – выдающийся спортсмен и просто хороший, добрый, искренний человек. Он может многому научить детей – быть сильными, справедливыми... и вот Джефф, несмотря на коронавирус, в Уфе», – написал Хабиров на своей странице «ВКонтакте».

По словам главы региона, они с Монсоном «договорились, что он будет здесь жить и тренировать башкирских пацанов и парней. А может, и девчонок, если захотят».

Напомним, многократный чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказывал, что полюбил Россию. Все большее число зарубежных знаменитостей стремятся получить российское гражданство.

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