Сценарист и продюсер «Симпсонов» высказался о переезде в Россию

Сценарист и продюсер мультсериала «Симпсоны» Майк Ресс заявил, что рассматривает Россию в качестве «второго аэродрома».

Рейсс, отвечая на вопрос журналистов «Федерального агентства новостей» о возможности переезда в Россию, заявил, что этого нельзя исключать.

«В мире, полном потрясений, всегда хорошо иметь запасной аэродром. Россия может быть хорошим вариантом: я полностью русский по материнской линии», –Рейсс.

Сообщается, что Рейсс выступит в Москве перед российскими топ-менеджерами и предпринимателями.

В 2016 году российское гражданство получил американский актер Стивен Сигал, в 2013– французский актер Жерар Депардье, в 2018 – американский боец Джефф Монсон.