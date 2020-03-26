Названы сроки возвращения в строй АПЛ «Вепрь»

Послеремонтные испытания атомной подводной лодки проекта 971 «Вепрь» завершены, заявил официальный представитель ВМФ Игорь Дыгало.

«Главкому ВМФ России Николаю Евменову доложено о завершении морского этапа испытаний атомной подводной лодки «Вепрь» проекта 971 после выполнения ремонта на судоремонтном заводе «Нерпа». Подводная лодка возвратится в состав подводных сил Северного флота в апреле», – передает ТАСС слова Дыгало.

В ходе испытаний в полигонах Баренцева моря были проверены все системы и бортовое оборудование подводной лодки.

«На подводной лодке выполнен большой объем работ по восстановлению технической готовности бортовых систем и механизмов», – добавил представитель флота.

Напомним, 19 марта сообщалось, что АПЛ проекта 971 Северного флота «Вепрь» проходит заводские ходовые испытания после ремонта и модернизации

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД