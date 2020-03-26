Кремль опроверг инсценировку визита Путина в больницу в Коммунарке

Персонал карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке не знал о визите президента Владимира Путина, никакой инсценировки не было, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Я вам скажу такую вещь, чтобы рассказать про Коммунарку, главврач Коммунарки не знал, что к нему едет Путин. Он увидел Путина, когда вышел встречать, и он (главврач) не знал, что туда едет президент, поэтому никакой инсценировки не могло быть в помине», – передает РИА «Новости» слова Пескова, прокомментировавшего сообщения в соцсетях о том, что посещенный главой государства пациент – «это врач этой же больницы».

«В социальных сетях, наверное, где-то 99% разной ерунды сейчас можно читать», – отметил пресс-секретарь президента.

Он также рассказал, почему глава государства Владимир Путин не полетел в Петербург в четверг: необязательных перемещений лучше избегать.



«Естественно, лучше, скажем так, необязательных перемещений избегать. Сегодня он работает из Ново-Огарево. График у него не поменялся, график у него точно такой же», – сказал Песков, напомнив, что президент решил в четверг не лететь в Петербург, а работать в Москве.

Глава государства, в частности, пообщается с представителями бизнеса и выйдет на связь с лидерами G20.

По словам Пескова, Путин будет совершать поездки по стране при необходимости, пока выезды главы государства из Москвы минимизированы.

«Нет, при необходимости, конечно, президент будет ездить по стране. Но, безусловно, поездки сокращены, потому что, вы знаете, что перемещение президента сопряжено с логистическими усилиями большого количества людей. Поэтому сейчас это просто минимизировано, оптимизировано без ущерба для рабочего графика главы государства», – сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли говорить о временном прекращении выездов главы государства из столицы.

В больницу на Коммунарке президент России Владимир Путин приехал во вторник. Российский лидер поблагодарил главврача больницы Дениса Проценко за организацию работы. В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин хорошо себя чувствует после посещения больницы в Коммунарке.

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