Число заразившихся коронавирусом в Канаде за сутки выросло на 72%

Число заразившихся новым коронавирусом в Канаде за последние сутки выросло на 72%: с 1 тыс. 959 до 3 тыс. 385, сообщило министерство здравоохранения страны.

Случаи заражения выявлены в 12 из 13 регионов Канады. Больше всего инфицированных в провинциях Квебек (1 тыс. 339 человек), Онтарио (688) и Британская Колумбия (659). Кроме того, предварительный диагноз на коронавирус поставлен еще 24 жителям провинции Манитоба, где пока опасным вирусом заражены лишь 11 человек, передает ТАСС.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Первый случай заражения новым коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, на данный момент 35 заболевших умерли, 185 вылечились. Первые инфицированные прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта.

Более половины канадских провинций ввели на своей территории режим чрезвычайного положения. Власти не исключили введения режима ЧС по всей Канаде.

Накануне в канадском Ванкувере ввели огромные штрафы за нарушение режима ЧС.

Ранее стало известно, что супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом. При этом сам канадский лидер оказался здоров.

Отметим, по данным ВОЗ, распространение коронавирусной инфекции в США значительно ускорилось, страна может стать новым эпицентром заболевания. Так, за последние сутки коронавирусом в США заразились более 10 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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