Специалисты по борьбе с оружием массового уничтожения заинтересовались коронавирусом

Специалисты по противодействию распространению оружия массового уничтожения (ОМУ) в США принимают участие в изучении нового коронавируса, заявили в американском министерстве внутренней безопасности (МВБ).

«Научно-техническое управление МВБ проводит исследования, которые помогут ученым лучше понять коронавирус, вызывающий заболевание, известное как COVID-19, а также методы предотвращения его распространения. В рамках усилия всей администрации [президента США Дональда] Трампа эта работа проводится в лаборатории Национального центра разработки биозащиты и выработке контрмер в сотрудничестве с управлением МВБ по противодействию распространения оружия массового уничтожения» – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Результаты исследования передадут руководству министерства и госурчеждениям, которые занимаются борьбой с распространением коронавируса.

Исследования «помогут понять многие из факторов, влияющих на способность выживания вируса на поверхности и в воздухе, а также какие методы наиболее эффективны для дезинфекции».

Ученым предстоит оценить влияние множества условий на распространение вируса, включая температуру, влажность и определить выживаемость вируса в воздухе и на разных поверхностях.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила, что в США значительно ускорилось распространение коронавирусной инфекции, эта страна потенциально может стать новым эпицентром заболевания.