КПРФ решила направить наблюдателей на голосование по Конституции от сторонников партии

КПРФ планирует направить наблюдателей на голосование по поправке к Конституции от общественных организаций, являющихся сторонниками партии, сообщил зампред ЦК партии Юрий Афонин.

«С точки зрения направления наблюдателей, мы этот вопрос отдельно рассмотрим. Сейчас позиция следующая – учитывая, что наше предложение, чтобы напрямую от парламентских партий шли наблюдатели, как при формировании комиссий, не было принято, а решили [направлять] через общественные организации, мы приняли решение, что будем направлять наблюдателей от наших общественных организаций, сторонников и союзников. Это комсомол, женские организации, Союз офицеров», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что соответствующие рекомендации направлены в регионы.

«На местах вместе с общественной палатой и избирательными комиссиями они [региональные отделения] в этом плане будут выстраивать работу», – добавил Афонин.

Согласно закону о поправке к конституции, назначение наблюдателей на общероссийское голосование осуществляют ОП РФ и общественные палаты субъектов. Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее попросила все политические партии и общественные движения направить своих наблюдателей для контроля за процедурой голосования. Она пообещала, что «никаких искусственных фильтров для этого не будет»: комиссия, напротив, стремится обеспечить, чтобы «на каждом участке не только в день голосования, но и во время досрочного голосования обязательно присутствовали наблюдатели от всех общественных и политических сил».

Ранее сообщалось, что ОП РФ и 12 политических партий, включая «Единую Россию», «Справедливую Россию» и ЛПДР, подписали соглашение о сотрудничестве при направлении наблюдателей на голосование по поправкам.