Цена нефти Brent опустилась ниже 26 долларов за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась до 25,9 доллара за баррель.

По состоянию на 13.54 мск Brent снижается на 4,5%. Апрельские фьючерсы на WTI падают на 2,4% и находятся на отметке 23,4 доллара за баррель, передает ТАСС.

Рубль перешел к снижению к доллару и евро вслед за падением стоимости нефти: курс доллара расчетами «завтра» на 13.55 мск повышался на 40 копеек, до 78,68 рубля, курс евро – на 50 копеек, до уровня 84,98 рубля, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Отмечается, что западные фондовые фьючерсы также ушли в минус на 0,4-2,4% после ощутимого утреннего роста.

Напомним, утром в среду нефть росла в цене на 2,1%, до 27,7 доллара за баррель марки Brent.

Отметим, что агентство Moody's сочло Россию одной из самых устойчивых к внешним шокам стран среди экспортеров нефти.