Появилось видео полета Ту-95 в сопровождении японских истребителей

Минобороны опубликовало видео планового полета двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Японским морем и северо-западной частью Тихого океана.

На кадрах также видны истребители F-2 ВВС Японии, которые сопровождали российские самолеты на некоторых частях маршрута, передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что ракетоносцы находились над нейтральными водами, продолжительность полета превысила девять часов.

Ранее стало известно, что южнокорейские F-15 и F-16 сопроводили Ту-95 во время полета.

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