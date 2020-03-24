Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил одну из сотрудниц больницы в Коммунарке снять российского лидера Владимира Путина во время помещения медучреждения на встроенную в телефон видеокамеру, после чего уничтожить устройство.

Перед визитом российского лидера в медучреждение Песков передал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, попросив ее сделать запись во время обхода отделения, после чего прислать получившиеся кадры, передает РИА «Новости».

«Снимайте, совершенно не стесняясь», – сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он пояснил, что в телефоне всего один контакт.

«Телефон оставляете себе и потом уничтожаете», – добавил Песков.

Кадры разговора опубликовал сайт телеканала «Рен-ТВ».

Отмечается, что такие меры связаны с тем, чтобы не дезинфицировать устройство.

Во вторник президент приехал в больницу на Коммунарке, где лечатся пациенты с коронавирусом и с подозрением на заражение COVID-19. Российский лидер поблагодарил главврача больницы Дениса Проценко за организацию работы.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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