МИД назвал условия вывоза украинцев из России на спецпоезде

Вывозить из России спецпоездом будут только тех украинцев, которые этого захотят, это лишь мера содействия, заявили в МИД России.

«В связи с обращениями с просьбой уточнить, не предполагает ли поручение правительственного оперштаба... депортацию украинцев, хотели бы пояснить, что речь идет исключительно об оказании содействия лицам, выразившим добровольное желание вернуться в свою страну с учетом сложной ситуации с коронавирусом», – сказали в МИД, передает РИА «Новости».

Напомним, Россия и Украина согласовали передвижение спецпоезда для возвращения граждан из-за коронавирус по маршруту Киев – Москва – Киев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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