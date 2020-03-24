«Деловая Россия» попросила Путина об ипотечных каникулах для россиян из-за коронавируса

Председатель «Деловой России» Алексей Репик попросил президента России Владимира Путина рассмотреть вопрос введения ипотечных каникул для всех физических лиц до 30 сентября на фоне ситуации с распространением коронавируса и связанного с ним карантина.

«Для поддержания платежеспособного спроса со стороны граждан ... предусмотреть каникулы (grace-период) по ипотечным платежам физических лиц до 30.09.2020 в случае, если объект недвижимого имущества является единственным жилым помещением, находящимся в собственности плательщика», – пишет глава объединения, передает РИА «Новости».

Два крупнейших российских банка уже заявили о готовности предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса. Так, зампред правления Сбербанка Олег Ганеев заявил, что банк может предоставить клиентам кредитные каникулы, а ВТБ сообщил, что банк планирует предоставить кредитные каникулы сроком до трех месяцев пострадавшим от коронавируса заемщикам.

Кроме того, по мнению Репика, среди мер по поддержанию платежеспособного спроса со стороны граждан, необходимо предусмотреть и механизм отсрочки платежей по потребительским кредитам, а также реструктуризацию кредитов физлиц. В своем обращении он предлагает ввести мораторий на налоговые выплаты для физлиц, включая НДФЛ с зарплат, не превышающих пять МРОТ в месяц, а также ввести отсрочку по подаче налоговых деклараций.

«Предусмотреть возможность получения выплат из материнского капитала в размере 1 МРОТ ежемесячно до 30.09.2020», – заявил председатель «Деловой России».

Напомним, ранее Путин подписал закон об «ипотечных каникулах», который разрешит попавшим в сложную жизненную ситуацию гражданам взять перерыв длиной до шести месяцев.