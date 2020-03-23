Кудрин исключил сокращение расходов бюджета России даже при нефти ниже 35 долларов

Сокращения расходов российского бюджета не будет при любом варианте развития экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Я думаю, в любом варианте, скорее всего, у нас не будет расходов в 2020 году меньше, чем запланировано. Просто будет более серьезное перераспределение внутри этих расходов», – заявил он, отвечая на вопросы сенаторов в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, передает ТАСС.

Кроме того, Кудрин подчеркнул, что секвестр предполагает равномерное сокращение всех статей в связи с недополучением доходов бюджета. В данном случае объем расходов сохранится, но будет более целенаправленно перераспределен между приоритетами.

Такде глава счетной палаты заявил, что не ожидает секвестра бюджета России даже при цене нефти ниже 35 долларов за баррель, передает РИА «Новости».

«Если мы не получим 3 триллиона от запланированных, то бюджет затронет только то, что ниже цены отсечения – 500 миллиардов. И просто мы не положим больше в резервный фонд. Это другие, может быть, вопросы возникают на будущее, но всего нам не хватит 500 миллиардов, при таком сценарии я считаю, что скорее не потребовалось бы секвестра, а, скорее, в рамках того же объема расходов, может быть, какие-то статьи надо было бы переместить, какие-то акценты просто сделать, это был бы вопрос настройки, без сокращения объема расходов», – сказал Кудрин, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

При более серьезном сценарии, если цена нефти будет ниже 35, например, 30, будет сложнее закупать новые технологии или комплектующие к большому объему нашего оборудования и товаров, добавил Кудрин.

В середине марта глава Счетной палаты заявил, что мировая экономика находится на пороге нового кризиса, отметив, что темпы роста, запланированные в этом году на 1,9% скорее всего, недостижимы.