В Московском регионе ожидается ветреная погода преимущественно без осадков, сообщают синоптики.

Днем в столице будет переменная облачность, температура воздуха составит от 0 до 2 градусов тепла, осадков не ожидается. В ночь на вторник температура может опуститься до минус 5 градусов.

Ожидается ветер северо-восточного направления со скоростью 5–10 м/с, местами возможны порывы до 15–17 м/с, передает ТАСС.

Атмосферное давление составит около 764 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от минус 2 до 3 градусов тепла, ночью возможно похолодание до минус 8 градусов.

В связи с порывистым ветром синоптики объявили о желтом уровне опасности в Московском регионе с утра понедельника до полудня среды.