Новый украинский министр скрыл в декларации квартиру в Москве

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко не указал в своей декларации квартиру в Москве, а также особняк в селе Романков под Киевом, сообщают украинские СМИ.

По данным «Схем», особняк расположен в элитном коттеджном городке «Солнечная долина», его площадь – 409 квадратных метров. Дом записан на супругу министра Светлану, гражданку России, сообщает «Страна».

В Москве у жены министра есть квартира на 109 кв. м. в Донском районе, утверждают СМИ.

Также в его декларации не указаны несколько автомобилей.

«Я подал без наполнения, потому что вы понимаете, что собрать такое количество документов за столь короткое время невозможно. Сейчас собираю, сегодня уже сделал там новый драфт и надеюсь до установленного законом срока подать исправленную», – объяснил министр.

Он заявил, что указал только киевскую квартиру, так как нужно было «хоть что-то указать». При этом Петрашко заявил, что о московской квартире «мог бы забыть».

Ранее украинские СМИ также сообщили, что новый министр социальной политики Украины Марина Лазебная имеет собственную квартиру в России.