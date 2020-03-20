Американские СМИ сообщили об укрепленной перед кризисом российской экономике

Перестроившая свою экономику из-за санкций Россия находится в более благоприятном положении, чем многие другие страны в условиях экономических потрясений из-за пандемии коронавируса, пишет New York Times.

США и ЕС несколько лет назад «захлопнули двери перед российскими компаниями, стремившимися получить кредиты в западных банках», отметил автор материала, передает ТАСС.

По его мнению, проводимая с тех пор российская политика подготовила страну к масштабным потрясениям в глобальной экономике в марте 2020 года.

В статье отмечается, что Россия не оказалась на грани краха, и вступает в период кризиса с крупными финансовыми резервами.

«Ее крупные компании практически свободны от задолженности, а страна почти полностью обеспечивает себя продовольствием. После того как по России ударили санкциями, правительство президента Владимира Путин и компании адаптировались к режиму изоляции и были в целом вынуждены подготовиться к экономическим потрясениям, подобным тем, что обрушились сейчас на мировую экономику», – подчеркнул автор.

Он добавил, что Россия оказалась в числе стран, которые «находятся в лучшем положении по сравнению с другими».

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американские власти рассматривают возможность введения санкций в отношении России в попытке стабилизировать ситуацию на рынке нефти.

В Кремле назвали эту информацию «весенним обострением».