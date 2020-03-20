Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить ложную информацию о коронавирусе

Роскомнадзор совместно с Генпрокуратурой и правоохранительными органами предпринимает меры по недопущению распространения ложной информации, связанной с коронавирусом.

В пятницу, 20 марта, на основании требований Генеральной прокуратуры Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, говорится на сайте ведомства.

В рамках имеющихся полномочий, Роскомнадзор применит к редакциям и учредителям указанных средств массовой информации меры административного воздействия в соответствии с ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ.

Кроме того, на основании требований Генпрокуратуры Роскомнадзор потребовал у администраций соцсетей YouTube, «ВКонтакте» и Instagram удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности.

Материалы для дальнейшего рассмотрения вопроса о применении мер реагирования к распространителям будут направлены в правоохранительные органы России.

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