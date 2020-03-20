ВОЗ сообщила о находящихся в разработке 20 вакцинах от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила заявки на рассмотрение 40 диагностических тестов на коронавирус, 20 вакцин находятся в стадии разработки, первые результаты ожидаются уже через несколько недель, сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Вуйнович сообщила, что «ВОЗ приветствует активизацию научных разработок в борьбе с коронавирусной инфекцией, ведь все они направлены на спасение жизней людей, и особенно важны для более уязвимых стран со слабыми системами здравоохранения», передает РИА «Новости».

На данный момент ВОЗ «получила заявки на рассмотрение и утверждение 40 диагностических тестов, 20 вакцин находятся в стадии разработки, и в настоящее время проводится множество клинических испытаний лекарственных средств».

«Мы ожидаем первых результатов через несколько недель», – добавила она.

В данный момент ВОЗ сотрудничает с разными странами и партнерами, включая Всемирный банк, для обеспечения инвестиций в разработку вакцин против коронавируса.

«Дорожная карта ВОЗ в области НИОКР устанавливает приоритеты исследований для COVID-19 в 9 ключевых областях: история вируса, эпидемиология, вакцины, диагностика, терапия, клиническое ведение, этические соображения, социальные науки и многое другое», – сказала Вуйнович.

Она указала, что ВОЗ рекомендует властям всех стран при выборе методов борьбы с пандемией COVID-19 руководствоваться целью остановить передачу и предотвратить распространение коронавируса.

По ее словам, ВОЗ дает рекомендации странам относительно действий при нескольких сценариях: первый случай, первый кластер и первые свидетельства местной передачи.

«Основные действия в каждом сценарии одинаковы, но акцент меняется в зависимости от того, на каком этапе передачи вируса находится страна», – заявила она.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Исходя из результатов совместной миссии ВОЗ и Китая, организация рекомендует просвещать население, расширять эпиднадзор, выявлять, изолировать и вести каждый случай, отслеживать каждый контакт, рассказала председатель ВОЗ.

Представитель организации отметила важность комплексного подхода с привлечением всех правительственных и общественных структур, не только министерства здравоохранения.

Напомним, в пятницу сообщалось, что от коронавируса в России выздоровели девять человек. Кроме того, в России уже начаты испытания вакцины против этого заболевания.

Власти всех российских регионов ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. В ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в России коронавирусу готовят суровое испытание.

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