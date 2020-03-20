ЕЦБ решил принять меры для поддержки экономики еврозоны

Европейский центробанк (ЕЦБ) ожидает, что пандемия коронавируса будет иметь значительные последствия для экономики еврозоны, и готов принять новые меры для ее поддержки, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард.

«Пандемия – это в том числе крайне тяжелый экономический шок, который требует амбициозной, согласованной и немедленной реакции политиков на всех фронтах, чтобы люди и компании получили поддержку», – передает ТАСС слова главы центробанка.

По ее оценке, в отличие от кризиса 2008-2009 гг. шок в этот раз «универсален», то есть затрагивает все страны и слои общества.

«Каждый отдельный человек вынужден ограничивать себя в своей повседневной деятельности и тем самым в расходах настолько долго, насколько долго будут длиться меры по сдерживанию вируса. По сути, это означает, что большая часть экономики временно оказывается парализованной», – пишет Лагард.

«Экономическая активность вследствие этого на всем европространстве значительно снижается», – заметила она.

Лагард заверила, что «если некоторые ограничения, которые ввел сам ЕЦБ, будут мешать ему действовать так, как того требует мандат, то Совет управляющих ЕЦБ поднимет вопрос о пересмотре этих ограничений».

Это, по ее словам, может быть необходимо, чтобы действия соответствовали тем рискам, с которыми пришлось столкнуться.

«Мы полностью готовы увеличить наши программы по скупке активов и скорректировать их в том объеме, в каком необходимо», – заверила Лагард.

«Мы в рамках нашего мандата сделаем все, что потребуется для поддержки зоны евро во время этого кризиса», – пообещала глава ЕЦБ.

«Ситуация в зоне евро в последние недели значительно ухудшилась. Наша оценка экономической ситуации ухудшилась», – констатировала она. По ее мнению, в сложившейся обстановке денежной политике отводится центральная роль.

Напомним, в четверг Совет управляющих Европейского Центрального банка (ЕЦБ) принял решение о запуске программы выкупа ценных бумаг на 750 млрд евро для поддержки финансовой стабильности в условиях распространения коронавируса нового типа.

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