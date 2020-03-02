Устроившего стрельбу рядового Шамсутдинова признали вменяемым

Психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым рядового Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье, сообщил источник, знакомый с материалами дела.

«Экспертиза, проведенная в институте им. В. П. Сербского, показала, что он вменяем. В настоящий момент Шамсутдинова перевели из столичного СИЗО «Бутырка», где он содержался во время проведения исследования, на Дальний Восток, где его ждет суд», – сказал источник ТАСС.

Ранее сообщалось, что Шамсутдинов остался единственным потерпевшим в деле о неуставных отношениях. Остальным обвиняемый Руслан Мухатов заплатил по 500 рублей компенсации, и они отказались от претензий, сообщил адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.

Напомним, в октябре прошлого года солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. Возбуждено уголовное дело по факту массового убийства.