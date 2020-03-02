Меган Маркл решила стать супергероиней

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, сложившая полномочия старших членов королевской семьи вместе с британским принцем Гарри, планирует возвращение на киноэкран.

По информации источника Daily Mail, Маркл попросила своего агента Ника Коллинза найти ей роль в фильме про супергероев.

Издание отмечает, что у герцогини Сассекской запланированы несколько встреч в Голливуде.

По словам источника, герцогиня понимает, что фильм с ней в центре повествования будет неудачным, поскольку люди будут отвлекаться на факт, что видят перед собой супругу принца Гарри, поэтому ей ищут роль второго плана.

«Маркл уже начала озвучивать мультфильмы для студии Disney, но ей хочется чего-то большего. Герцогиня Сассекская намерена либо озвучить супергероиню из вселенной Marvel, либо самой ее сыграть», – сообщает источник.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские решили сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, стать финансово независимыми и проводить равное количество времени в Великобритании и в Северной Америке. СМИ утверждали, что решение было принято в том числе из-за расизма, который процветает в Великобритании.

Позже принц Гарри покинул Британию и отправился в Канаду к супруге Меган Маркл и восьмимесячному сыну Арчи.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о ситуации в королевской семье.