Сбежавшая из карантина в Севастополе женщина оказалась не россиянкой

Пациентка инфекционной больницы в Севастополе, сбежавшая из-под карантина, не является гражданкой России, сообщил вице-губернатор города Александр Кулагин.

«Ей сейчас выгодно появиться, потому что сдать анализы и подождать два дня это проще, чем иметь проблемы с законом. Могу точно сказать, что пациентка не гражданка Российской Федерации», – сказал РИА «Новости» Кулагин.

По словам чиновника, пациентке объясняли, что за 14 дней врачи трижды должны были взять анализы. Дважды анализы заражение коронавирусом не подтвердили. После этого, не дождавшись третьих анализов, женщина сбежала из больницы.

Он отметил, что женщине необходимо сдать анализы, получить их результаты и спокойно жить.

«Нужно иметь гражданскую ответственность. Другие люди, которые находятся в карантине, все понимают, сидят и ждут, когда придут анализы», – сказал Кулагин.

Ранее сообщалось, что сбежавшую из инфекционной больницы Севастополя женщину объявили в розыск. Руководитель управления Роспотребнадзора по Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что есть решение суда по ее госпитализации.

В феврале из-под карантина в Петербурге сбежали четыре человека, двое из которых вернулись в больницу добровольно, а еще двоих вернули через суд.

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